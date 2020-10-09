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Правительство определило вероятного производителя катеров совместно с Британией

Пятница, 9 октября 2020, 14:43

Судостроительный завод "Нибулон" скорее всего будет производить ракетные катера для ВМС ВСУ - в рамках меморандума с Британией.

Об этом говорится в статье "Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию".

Сообщается, что вероятный производитель катеров определен.

"Им, скорее всего, станет Судостроительный завод "Нибулон". По крайней мере, у британцев по этому варианту возражений нет", - говорится в статье.

Напомним, в Британии в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

В посольстве Великобритании в Украине ранее подтвердили, что меморандум предусматривает "поддержку судостроительных мощностей" в Украине. "Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения", - говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

По данным Европравды, два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). В дальнейшем все производство - от сборки корпусов до оснащения кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Подробнее об этом проект читайте в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС"

Европейская правда

Темы: БританияпроизводствотранспортКабинет министров


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