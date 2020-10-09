Из-за футбольного матча в работе метро Киева возможны изменения

В связи с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии в субботу возможны изменения в работе столичного метро.

Источник: Киевский метрополитен

Дословно: "10 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Германии, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена".

Детали: В частности возможном ограничении (закрытии) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.