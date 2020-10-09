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Из-за футбольного матча в работе метро Киева возможны изменения

Пятница, 9 октября 2020, 14:49
Из-за футбольного матча в работе метро Киева возможны изменения
Павел Кубанов

В связи с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии в субботу возможны изменения в работе столичного метро.

Источник: Киевский метрополитен

Дословно: "10 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Германии, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена".

Детали: В частности возможном ограничении (закрытии) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Украинская правда
Темы: метроКиевфутбол
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