На выходных будет тепло и дожди
Пятница, 9 октября 2020, 15:12
В ближайшие дни в Украине будет теплая и влажная погода, в воскресенье почти по всей территории страны ожидаются дожди.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Прямая речь Диденко: "Выходные в Украине все еще будут теплыми. В дневные часы ожидается +16+20 градусов, на юге до +23 градусов, посвежеет в воскресенье в западных областях, +13+16 градусов".
Детали: В субботу преимущественно сухо, только в Одесской, Николаевской областях, местами в Крыму пройдут дожди.
В воскресенье дожди прогнозируют на Западе, Юге, частично Востоке и Центре. В северных областях существенные осадки маловероятны.
Ночью и утром – местами туманы.
В Киеве на выходных будет тепло и без осадков. Ночью +9+13, днем до +19.
Украинская правда