На выходных будет тепло и дожди

В ближайшие дни в Украине будет теплая и влажная погода, в воскресенье почти по всей территории страны ожидаются дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Выходные в Украине все еще будут теплыми. В дневные часы ожидается +16+20 градусов, на юге до +23 градусов, посвежеет в воскресенье в западных областях, +13+16 градусов".

Детали: В субботу преимущественно сухо, только в Одесской, Николаевской областях, местами в Крыму пройдут дожди.

В воскресенье дожди прогнозируют на Западе, Юге, частично Востоке и Центре. В северных областях существенные осадки маловероятны.

Ночью и утром – местами туманы.

В Киеве на выходных будет тепло и без осадков. Ночью +9+13, днем ​​до +19.