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На выходных будет тепло и дожди

Пятница, 9 октября 2020, 15:12
На выходных будет тепло и дожди
Фото theworldnews.net

В ближайшие дни в Украине будет теплая и влажная погода, в воскресенье почти по всей территории страны ожидаются дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Выходные в Украине все еще будут теплыми. В дневные часы ожидается +16+20 градусов, на юге до +23 градусов, посвежеет в воскресенье в западных областях, +13+16 градусов".

Детали: В субботу преимущественно сухо, только в Одесской, Николаевской областях, местами в Крыму пройдут дожди. 

 

В воскресенье дожди прогнозируют на Западе, Юге, частично Востоке и Центре. В северных областях существенные осадки маловероятны.

Ночью и утром – местами туманы. 

 

В Киеве на выходных будет тепло и без осадков. Ночью +9+13, днем ​​до +19.

Украинская правда
Темы: погода
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