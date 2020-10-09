Треть украинцев не верят, что их участие в общественной деятельности что-то изменит

Почти половине украинцев быть более активными в общественной деятельности мешает отсутствие времени и мотивации, еще треть не верит, что их участие принесет изменения или повлияет на ситуацию.

Источник: результаты последней волны общенационального опроса относительно общественного привлечения, проведенного Программой содействия общественной активности "Присоединяйся!"

Дословно: "Главной причиной, мешающей принимать более активное участие в общественной деятельности, почти половина респондентов (45,1%) назвала нехватку времени или отсутствие мотивации, тогда как 32,9% украинцев не верят в то, что их участие принесет изменения и повлияет на ситуацию".

Детали: Еще 17,6% респондентов убеждены, что решением проблем должно заниматься государство.

Несмотря на это, каждый третий украинец (32,5%) утверждает, что регулярно или редко посещает собрания в своих общинах, а 18,6% заявляют, что они участвуют в деятельности общественных организаций.

Кроме того, семь из десяти украинцев (70,8%) знают о возможности участия в мирных собраниях по конкретным вопросам.

70% опрошенных известно о возможности сообщить местным органам власти об инфраструктурных проблемах лично или по телефону, вместе с тем о создании и участии в работе домовых, уличных или квартальных комитетов знают 66,4% опрошенных.

Меньше всего украинцы осведомлены о формах активизма, требующих определенного опыта и экспертных знаний – например, об участии в официальном совещательном органе при местных или государственных органах власти (41,2%) или комментировании законопроектов на государственном и местном уровнях (41,2%).

Украинцы наиболее заинтересованы сообщать об инфраструктурных проблемах лично или по телефону (23,7%) или через интернет (20,4%), а также участвовать в мирных собраниях с определенной целью (18,4%) и создавать и участвовать в работе домовых, уличных или квартальных комитетов (18,4%).

Меньше всего граждане привлечены к активностям по противодействию коррупции – за последний год только 0,9% опрошенных сообщали о случаях коррупции в прокуратуру или полицию (лично, по телефону или через интернет). Такая же доля респондентов сообщала о коррупции или нарушениях на выборах с помощью онлайн средств для анонимных сообщений.

И только 1,3% открыто заявили о коррупции в СМИ, в том числе в блогах или соцсетях.

Общенациональный опрос относительно общественного привлечения проводится в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряется Pact в Украине.

Исследование проходило в июле-августе среди 2097 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).