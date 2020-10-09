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Нагорный Карабах: президент Азербайджана дал Армении "последний шанс"

Пятница, 9 октября 2020, 17:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации сказал, что дает "последний шанс" Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Источник: Алиев во время обращения к нации, которого цитирует азербайджанское издание "Зеркало"

Детали: По его словам, Азербайджан любыми способами вернет "свои земли", но хочет сделать это мирным путем и дает Армении "последний шанс".

Алиев заявил, что о переговорах Азербайджана и Армении "не может идти речи", если представитель Еревана в ходе встречи в Москве назовет нагорный Карабах территорией Армении.

При этом он ожидает, что встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России внесет ясность во многие вопросы.

Напомним: В настоящее время в Москве проходят переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Стороны обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно о том, что стороны готовы отправить своих представителей на консультации в Москву.

Темы: Нагорный КарабахАлиевАзербайджанАрмения


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