Нагорный Карабах: президент Азербайджана дал Армении "последний шанс"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации сказал, что дает "последний шанс" Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Источник: Алиев в ходе обращения к нации, которого цитирует азербайджанское издание "Зеркало"

Детали: По его словам, Азербайджан любыми способами вернет "свои земли", но хочет сделать это мирным путем и дает Армении "последний шанс".

Алиев заявил, что о переговорах Азербайджана и Армении "не может идти речи", если представитель Еревана в ходе встречи в Москве назовет Нагорный Карабах территорией Армении.

При этом он ожидает, что встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России внесет ясность во многие вопросы.

Напомним: В настоящее время в Москве проходят переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Стороны обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно о том, что стороны готовы отправить своих представителей на консультации в Москву.