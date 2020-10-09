Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Попытка подкупа главы ОГА: суд арестовал начальника Службы автодорог Винницкой области

Пятница, 9 октября 2020, 18:07

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО на 2 месяца начальника Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева с альтернативой залога в размере 3,9 миллиона гривен.

Источник: youtube-трансляция судебного заседания, Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Эта мера пресечения будет действовать для Алексеева до 7 декабря.

По данным САП, руководителя Службы подозревают в том, что он за 4,2 миллиона гривен пытался подкупить председателя Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова для решения вопроса касательно изменения бюджетных расходов. Подробнее не сообщается.

Предыстория: Ранее правоохранители задержали Алексеева "на горячем" сразу после передачи им первой части взятки - 200 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьвзяткадороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина обновила список "красных" стран

Верховный суд не наказал Зеленского, но предупредил - говори по-украински

Шмыгаль мобилизует регионы из-за COVID-19 – совещание в правительстве

В больницах Киева заканчиваются места, Кличко обратился к правительству

Определили лауреата Нобелевской премии мира 2020. Кто и за что ее получил

В Украине предлагают ввести карантин выходного дня

Все новости...
Винницкая область
Директор госпредприятия пытался подкупить главу Винницкой ОГА
Мэр города на Виннитчине решил баллотироваться от "слуг". Ему не разрешили, потому что он в "Батькивщине"
В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат: один из них в больнице
Последние новости
18:18
Толока УП помогает экономить и поддерживать независимую журналистику (укр)
18:11
Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях – решение правительства
18:07
фотоПопытка подкупа главы ОГА: суд арестовал начальника Службы автодорог Винницкой области
17:59
Украина планирует безвиз с еще одной карибской страной
17:50
Нацкомиссия по тарифам обратилась к ГБР о давлении 3 нардепов из "Батькивщины"
17:48
Украина планирует использовать плазму крови с антителами для лечения COVID-19
17:43
Нагорный Карабах: президент Азербайджана дал Армении "последний шанс"
17:31
Стефанчук предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время
17:18
SkyUp выполнит нерегулярные рейсы в Узбекистан
17:09
ГБР подозревает уже 6 правоохранителей в пытках в кабинетах Николаевской полиции
Все новости...