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Попытка подкупа главы ОГА: суд арестовал начальника Службы автодорог Винницкой области

Пятница, 9 октября 2020, 18:07
Попытка подкупа главы ОГА: суд арестовал начальника Службы автодорог Винницкой области

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО на 2 месяца начальника Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева с альтернативой залога в размере 3,9 миллиона гривен.

Источник: youtube-трансляция судебного заседания, Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Эта мера пресечения будет действовать для Алексеева до 7 декабря.

По данным САП, руководителя Службы подозревают в том, что он за 4,2 миллиона гривен пытался подкупить председателя Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова для решения вопроса касательно изменения бюджетных расходов. Подробнее не сообщается.

Предыстория: Ранее правоохранители задержали Алексеева "на горячем" сразу после передачи им первой части взятки - 200 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьвзяткадороги
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