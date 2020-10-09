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Полмесяца до выборов: четверть работников ЦИК на больничном, у 34 - Covid

Пятница, 9 октября 2020, 18:26
Полмесяца до выборов: четверть работников ЦИК на больничном, у 34 - Covid

71 из 281 работников Центральной избирательной комиссии сейчас находятся на больничном, у 34 из них - коронавирус.

Источник: ЦИК в Facebook

Дословно: "В ЦИК подтверждены 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников - сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно...

Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, осмотр врачами людей, у которых подозревают болезнь или которые контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и т.п.".

Детали: В комиссии отметили, что, учитывая сложность избирательного процесса, продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.

 

Напомним: 25 октября в Украине состоится голосование на местных выборах.

Украинская правда

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Темы: ЦИКкоронавирусвиборы
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