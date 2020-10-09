Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Выбрать номер авто и заказать у производителя: МВД предлагает изменения в процесс регистрации

Пятница, 9 октября 2020, 19:00
иллюстративное фото

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в законодательство и либерализовать процедуру изготовления и присвоения номерных автомобильных знаков.

Источник: заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге после заседания Кабинета министров 9 октября, проект закона

Детали: Гончаров сообщил, что правительство поддержало предложение МВД по поддержке проекта закона о внесении изменений в закон Украины о дорожном движении.

Предлагается, чтобы при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД человек получал свидетельство о регистрации, а номерной знак по своему усмотрению заказывал в том месте, которое имеет право производить их по государственному стандарту.

Прямая речь: "Это упрощает процесс обеспечения номерными знаками граждан: они могут выбирать любые комбинации из свободных, а не только те, которые находятся в сервисном центре. Это расширит возможность регистрации через электронные кабинеты, ЦНАП и др. Это существенно упростит жизнь как бизнесу, так и государству и гражданам. Надеемся, что народные депутаты поддерживают эту инициативу".

Детали: В пояснительной записке законопроекта указывается, что главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу изготовления и закупки номерных знаков на транспортные средства, соответствующие установленным требованиям. Закуплены номерные знаки передаются в сервисные центры на местах.

В ведомстве поясняют, что хотят упростить "громоздкую и экономически невыгодную процедуру": поскольку государство тратит из своего бюджета большую сумму средств, чем стоит сам номерной знак.

Поэтому МВД хочет передать функцию по изготовлению номерных знаков на транспортные средства субъектам хозяйствования, что будет способствовать развитию малого бизнеса.

Объясняется, что владелец транспортного средства сможет сам через электронный кабинет водителя найти свободный номерной знак в любом территориальном сервисном центре МВД и забронировать его, а затем заказать изготовление у субъекта хозяйствования на свой выбор.

Единственное обязательное требование к субъектам хозяйствования, которые будут изготавливать номерные знаки - они должны соответствовать установленным требованиям.

За Министерством внутренних дел будет оставаться функция учета таких субъектов хозяйствования с целью получения информации по изготовлению номерного знака, в случае если номерной знак не будет соответствовать установленным требованиям.

Валентина Романенко, УП
Темы: МВДавто


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях – решение правительства

Украина обновила список "красных" стран

Верховный суд не наказал Зеленского, но предупредил - говори по-украински

Шмыгаль мобилизует регионы из-за COVID-19 – совещание в правительстве

В больницах Киева заканчиваются места, Кличко обратился к правительству

Определили лауреата Нобелевской премии мира 2020. Кто и за что ее получил

Все новости...
МВД
МВД привлечет самолеты и вертолеты для охраны порядка во время выборов
Гончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был
На электромобили начали вешать особые номерные знаки
Последние новости
19:03
Официальный курс на понедельник: гривня укрепляется четвертый день подряд
19:01
фотоГлавы МИД Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров по Карабаху
19:00
Выбрать номер авто в электронном кабинете: МВД предлагает изменения в процесс регистрации
18:55
В "ДТЭК" назвали обвинения Нацкомиссии по тарифам давлением на частный бизнес
18:50
Регионы получат средства, чтобы обеспечить опорные больницы кислородом. Решение правительства
18:38
Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета
18:37
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
18:26
ИнфографикаПолмесяца до выборов: четверть работников ЦИК на больничном, у 34 - Covid
18:11
Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях – решение правительства
18:07
фотоПопытка подкупа главы ОГА: суд арестовал начальника Службы автодорог Винницкой области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!