Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в законодательство и либерализовать процедуру изготовления и присвоения номерных автомобильных знаков.

Источник: заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге после заседания Кабинета министров 9 октября, проект закона

Детали: Гончаров сообщил, что правительство поддержало предложение МВД по поддержке проекта закона о внесении изменений в закон Украины о дорожном движении.

Предлагается, чтобы при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД человек получал свидетельство о регистрации, а номерной знак по своему усмотрению заказывал в том месте, которое имеет право производить их по государственному стандарту.

Прямая речь: "Это упрощает процесс обеспечения номерными знаками граждан: они могут выбирать любые комбинации из свободных, а не только те, которые находятся в сервисном центре. Это расширит возможность регистрации через электронные кабинеты, ЦНАП и др. Это существенно упростит жизнь как бизнесу, так и государству и гражданам. Надеемся, что народные депутаты поддерживают эту инициативу".

Детали: В пояснительной записке законопроекта указывается, что главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу изготовления и закупки номерных знаков на транспортные средства, соответствующие установленным требованиям. Закуплены номерные знаки передаются в сервисные центры на местах.

В ведомстве поясняют, что хотят упростить "громоздкую и экономически невыгодную процедуру": поскольку государство тратит из своего бюджета большую сумму средств, чем стоит сам номерной знак.

Поэтому МВД хочет передать функцию по изготовлению номерных знаков на транспортные средства субъектам хозяйствования, что будет способствовать развитию малого бизнеса.

Объясняется, что владелец транспортного средства сможет сам через электронный кабинет водителя найти свободный номерной знак в любом территориальном сервисном центре МВД и забронировать его, а затем заказать изготовление у субъекта хозяйствования на свой выбор.

Единственное обязательное требование к субъектам хозяйствования, которые будут изготавливать номерные знаки - они должны соответствовать установленным требованиям.

За Министерством внутренних дел будет оставаться функция учета таких субъектов хозяйствования с целью получения информации по изготовлению номерного знака, в случае если номерной знак не будет соответствовать установленным требованиям.

На уточняющий вопрос УП, кто именно получит право изготавливать номерные знаки, заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало отметил: "Любой субъект хозяйствования, который предоставит МВД соответствующие документы и сертификат ДСТУ, чем, собственно, подтвердит возможность изготовления номерных знаков соответствующего образца".