Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы усилить карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС в городах Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия для предотвращения стремительного распространения COVID-19.

Источник: "Урядовий портал"

Детали: Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия и напомнил, что у них достаточно для этого полномочий. Согласно последним обновлениям карантинных зон 9 октября, Сумы с понедельника попадают в красную зону, а Киев и Харьков - в оранжевую.

Шмыгаль поручил Минздраву отработать варианты развертывания дополнительных койкомест вне больниц и быстрого централизованного подведения к ним кислорода.

Прямая речь Шмыгаля: "Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность".

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