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"Выборы сфальсифицированы": Трамп заявил, что тысячи людей получили ошибочные бюллетени

Пятница, 9 октября 2020, 23:50

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. американских избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на президентских выборах в США.

Источник: Трамп в Twitter, Associated Press

Прямая речь Трампа: "50 тыс. избирателей из Огайо получили ошибочные бюллетени для заочного голосования. Контроль (за соблюдением честности голосования – ред.) отсутствует. Сфальсифицированные выборы!".

Детали: Издание со ссылкой на избирательную комиссию штата Франклин (округ Огайо) сообщает, что всего отправлено около 240 тысяч бюллетеней.

В комиссии уточнили, что 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени. Это составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату на президентские выборы.

На данный момент в комиссии уверяют, что начался новый процесс печати, заполнения конвертов и отправки.

Напомним: Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Темы: ТрампСШАвиборы


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