Коронавирус: третья страна Европы зафиксировала миллион заражений, но 46 тысяч пациентов уже умерло
Воскресенье, 1 ноября 2020, 03:34
Великобритания стала третьей страной в Европе в которой диагностировали более 1 миллиона зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.
Источник: данные сайта Worldometer
Детали: Всего с начала пандемии в Великобритании, где первые два случая коронавируса обнаружили 31 января 2020 года, уже диагностировано 1 011 660 случаев заражения. 46 555 пациентов с COVID-19 уже умерли.
Страна 9-я в мире и 4-в Европе по количеству случаев COVID-19.
Что предшествовало: 30 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных COVID-19 объявил четырехнедельном локдауне на территории Англии.
Напомним:
- Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных COVID. Впоследствии Франция, где сейчас коронавирус распространяется с невероятной скоростью, преодолела порог в 1 миллион случаев.
- 30 октября в странах Европы обнаружили рекордные 299 000 случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 миллионов случаев COVID-19.