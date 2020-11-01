Великобритания стала третьей страной в Европе в которой диагностировали более 1 миллиона зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Всего с начала пандемии в Великобритании, где первые два случая коронавируса обнаружили 31 января 2020 года, уже диагностировано 1 011 660 случаев заражения. 46 555 пациентов с COVID-19 уже умерли.

Страна 9-я в мире и 4-в Европе по количеству случаев COVID-19.

Что предшествовало: 30 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных COVID-19 объявил четырехнедельном локдауне на территории Англии.

Напомним: