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На Донбассе зафиксировали одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета

Воскресенье, 1 ноября 2020, 06:13
На Донбассе зафиксировали одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета

31 октября вооруженные формирования Российской Федерации в Донбассе один раз нарушили "перемирие".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 31 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина".

Темы: ДонбассООС
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