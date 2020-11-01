Главные новости субботы и ночи: Беларусь закрыла границу, варианты ликвидации ОАСК

Беларусь с 1 ноября прекращает въезд для иностранцев, министр юстиции Денис малюська рассказал, какие есть варианты ликвидации Окружного административного суда Киева — актуальные новости 31 жовтня.

О ОАСК

Министр юстиции Денис Малюська назвал политическим обращением петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ликвидации Окружного административного суда Киева, и рассказал о возможных вариантах развития событий.

О Беларуси

С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Ограничение не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрию Назаренко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней – до 30 декабря.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного Суда Украины поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.