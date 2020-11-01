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Главные новости субботы и ночи: Беларусь закрыла границу, варианты ликвидации ОАСК

Воскресенье, 1 ноября 2020, 07:00

Беларусь с 1 ноября прекращает въезд для иностранцев, министр юстиции Денис малюська рассказал, какие есть варианты ликвидации Окружного административного суда Киева — актуальные новости 31 жовтня.

О ОАСК

Министр юстиции Денис Малюська назвал политическим обращением петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ликвидации Окружного административного суда Киева, и рассказал о возможных вариантах развития событий.

О Беларуси

С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Ограничение не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

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Темы: ОАСК
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