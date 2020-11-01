В Крыму за сутки выявили более двух сотен заражений коронавирусом

В субботу, 31 октября, в Крыму зарегистрировали 203 случая коронавирусной инфекции.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на заявление представителя оккупационных властей полуострова Сергея Аксенова

Детали: По его словам, 112 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За минувшие сутки всего было обследовано 5323 человека.

Напомним: днем ранее, 30 октября, оккупанты сообщали про 227 новых заражений Covid-19.

В Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией Крым из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19.

Представительство президента Украины в АР Крым обеспокоено критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова.