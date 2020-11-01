Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму за сутки выявили более двух сотен заражений коронавирусом

Воскресенье, 1 ноября 2020, 08:59
В Крыму за сутки выявили более двух сотен заражений коронавирусом

В субботу, 31 октября, в Крыму зарегистрировали 203 случая коронавирусной инфекции.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на заявление представителя оккупационных властей полуострова Сергея Аксенова

Детали: По его словам, 112 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За минувшие сутки всего было обследовано 5323 человека.

Напомним: днем ранее, 30 октября, оккупанты сообщали про 227 новых заражений Covid-19.

В Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией Крым из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19.

Представительство президента Украины в АР Крым обеспокоено критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкоронавирусэпидемияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: