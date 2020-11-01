Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 51
Воскресенье, 1 ноября 2020, 10:24
В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, возросло до 51.
Источник: Anadolu Agency
Детали: Об увеличении количества жертв до 51 сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
При этом в больницах остаются 214 пострадавших.
Напомним: во второй половине дня пятницы в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.
Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.