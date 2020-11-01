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Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 51

Воскресенье, 1 ноября 2020, 09:24
Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 51

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, возросло до 51.

Источник: Anadolu Agency

Детали: Об увеличении количества жертв до 51 сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

При этом в больницах остаются 214 пострадавших.

Напомним: во второй половине дня пятницы в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

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Темы: Турциячрезвычайное происшествие
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