Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 51

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, возросло до 51.

Источник: Anadolu Agency

Детали: Об увеличении количества жертв до 51 сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

При этом в больницах остаются 214 пострадавших.

Напомним: во второй половине дня пятницы в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.