Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 51

Воскресенье, 1 ноября 2020, 10:24

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, возросло до 51.

Источник: Anadolu Agency

Детали: Об увеличении количества жертв до 51 сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

При этом в больницах остаются 214 пострадавших.

Напомним: во второй половине дня пятницы в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

Темы: Турциячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Киеве мост Патона перекрыт, специалисты ищут взрывчатку

таблицаКоронавирус: в Украине почти 8 тысяч новых заражений, 110 человек умерли

фотоВ исторической части Квебека злоумышленник напал на людей, есть убитые

Конституционность закона о языке: КСУ проведет закрытое заседании 3 ноября

В Минюсте думают о вариантах ликвидации ОАСК

Водный кризис в Крыму: Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

Все новости...
Турция
В Греции при землетрясении погибли двое школьников, число жертв в Турции возросло до шести
В Турции и Греции сообщили о первых погибших и пострадавших во время землетрясения
Грецию и Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, есть значительные разрушения
Последние новости
11:35
Молдова голосует на президентских выборах, на зарубежных участках большие очереди
11:11
фотоВ Киеве мост Патона перекрыт, специалисты ищут взрывчатку
10:40
Предварительные результаты выборов в Грузии: лидирует "Мечта", оппозиция говорит о фальсификацях
10:34
Производство строительной продукции в сентябре выросло на 18,3%
10:24
Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 51
09:59
В Крыму за сутки выявили более двух сотен заражений коронавирусом
09:31
Грузинская оппозиция зовет людей на улицы из-за результата выборов
08:43
таблицаКоронавирус: в Украине почти 8 тысяч новых заражений, 110 человек умерли
08:34
фотоВ исторической части Квебека злоумышленник напал на людей, есть убитые
08:00
Главные новости субботы и ночи: Беларусь закрыла границу, варианты ликвидации ОАСК
Все новости...