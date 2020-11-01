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Молдова голосует на президентских выборах, на зарубежных участках большие очереди

Воскресенье, 1 ноября 2020, 10:35
Молдова голосует на президентских выборах, на зарубежных участках большие очереди
Майя Санду и Игорь Додон

В Молдове в это воскресенье, 1 ноября, проходят президентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В выборах принимают участие 8 кандидатов: нынешний президент Игорь Додон, который идет на выборы как независимый; кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый; кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова; кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу; Майя Санду от "Действие и солидарность", Андреа Нестасе от "Платформы Достоинство и правда", Дорин Киртоакэ от блока Unirea и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

Главным соперником действующего главы государства Игоря Додона считается Майя Санду.

По данным Центральной избирательной комиссии, в 7:00 утра начали работу все 2004 избирательных участка. На 42 участках, открытых для жителей Приднестровья, голосование проходит без значительных инцидентов. Еще 139 участков открыты за рубежом.

МИД Молдовы уже сообщает о больших очередях на некоторых зарубежных участках: в Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Парме, Местре, Милане, двух участках в Брюсселе и в одном из французских городов сформировались очереди из более чем 100 избирателей.

Стоит отметить, что ЦИК в день выборов с 7 до 21 часов запретила осуществлять перевозки людей автобусами более чем на 8 мест - кроме рейсовых и кроме перевозки людей с ограниченными возможностями.

Подвоз к участкам расценивается как форма подкупа избирателей и наказывается штрафом, или максимальной санкцией до 5 лет лишения свободы. Для юридических лиц за нарушение может привести к запрету деятельности. За соблюдением решения будет следить полиция.

В связи с эпидемией коронавируса на участках обязательно нужно быть в маске, соблюдать дистанцию ​​и приходить со своей ручкой. Маски людям также будут предлагать на входе.

Больные коронавирусом смогут голосовать по месту пребывания до 15:00. Люди с симптомами, похожими на коронавирус, могут прийти на участки после 15:00 - они будут голосовать отдельно от других.

Первые предварительные результаты волеизъявления ЦИК планирует обнародовать в 22:00.

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Темы: виборыМолдова
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