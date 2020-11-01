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В России – рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

Воскресенье, 1 ноября 2020, 14:12
В России – рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

Суточный прирост пациентов с COVID-19 в РФ составил 18 655 человек, это максимальный показатель за все время эпидемии.

Источник: РБК

Детали: 1 ноября стал третьим днем подряд, когда суточный прирост заражений в сутки превышает 18 тысяч. Предыдущий рекорд был 30 октября, тогда заболели 18 283 человека.

На фоне роста заболеваемости в Кремле признали, что отечественная система здравоохранения испытывает острою нехватку медиков.

В общей сложности с начала епидемии коронавирус обнаружили у 1,636 млн россиян.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896) и в Подмосковье (545).

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Темы: коронавирусРосcияэпидемия
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