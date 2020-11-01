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Выборы мэра Львова: второй тур состоится 22 ноября

Воскресенье, 1 ноября 2020, 16:23

Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября.

Источник: руководитель ТИК Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET

Детали: Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель ЛОГА Олег Синютка.

Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.

Что предшествовало: Ранее гражданская сеть "ОПОРА" сообщила, что повторное голосование за лидеров гонки на местных выборах в крупных городах может произойти в разные даты, но в пределах трех недель с момента установления результата голосования 25 октября.

В ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как ожидается, а в декабре в связи с возможными судебными разбирательствами.

Темы: Львоввиборы


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