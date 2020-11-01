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В Минске разгонали большинство людей возле места памяти жертв репрессий

Воскресенье, 1 ноября 2020, 16:37
В Минске разгонали большинство людей возле места памяти жертв репрессий
Радио Свобода

В Минске силовики задерживали людей и применяли светошумовые гранаты возле урочища Куропаты, куда люди направлялись к месту памяти массовых жертв репрессий. Только небольшая часть людей смогла туда попасть.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода

Детали: Как пишет TUT.BY, колонна протестующих шла в сторону Куропат. Однако часть колонны не могла пройти из-за большого количества силовиков.

В районе возле Куропат, где собралось много демонстрантов, силовики использовали светошумовые гранаты. Начались задержания, в том числе во дворах домов. В частности, задержания проходили в районе улицы Мирошниченко.

Как пишет Радио Свобода, прямо по полю возле Куропат ездили автобусы силовиков, догоняя людей.

 
Радио Свобода

Рядом с ТЦ "Экспобел", который находится рядом с урочищем, были слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Часть колонны прорвалась к полю и пошла к урочищу Куропаты, часть – вернулась к центру города.

По разным оценкам, от 500 до нескольких тысяч протестующих смогли пройти к урочищу. Они возложили цветы к куропатским крестам, зажгли свечи.

 
 

Протестующие, дойдя до Куропат, поднялись к главному мемориалу по живому коридору, который люди образовали по обе стороны тропы, стоя плечом к плечу и подняв национальные флаги. Наверху, у центрального мемориала, пели песни.

 

Позже люди начали расходиться.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
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