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МОЗ передумал: матч "Шахтер" – "Боруссия" пройдет без зрителей

Воскресенье, 1 ноября 2020, 17:21
МОЗ передумал: матч Шахтер – Боруссия пройдет без зрителей

Минздрав отозвало свое разрешение на проведение футбольного матча "Шахтер" - "Боруссия" 3 ноября в присутствии болельщиков, поэтому он пройдет без зрителей.

Источник: ФК "Шахтер"

Дословно: "Министерство здравоохранения, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков".

"Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М будет проходить без зрителей. Поединок состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в 19:55".

Детали: "Шахтер" сообщает, что продажа билетов на матч прекращена, а всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карточку в течение 3-14 дней.

Украинская правда
Темы: футболкарантин
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