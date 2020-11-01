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На Донбассе без обстрелов, но есть нарушение

Воскресенье, 1 ноября 2020, 17:59
На Донбассе без обстрелов, но есть нарушение

С начала суток 1 ноября на Донбассе не было обстрелов, однако зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Да, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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