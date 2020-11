Трамп заявил, что Байден хочет ввести локдаун на годы, это может быть фейком

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами.

Источник: Трамп в Twitter, Reuters, Байден в Twitter

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!

Дословно: "Байден хочет заблокировать (lockdown – англ.) нашу страну, может быть, на годы. Сумасшедший! Блокировки не будет. Великое американское возвращение уже началось!".

Детали: Вместе с тем, 21 октября агентство Reuters писало, что пользователи соцсетей распространяют ложную цитату, приписываемую Байдену, где тот якобы говорит, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США он введет локдаун в стране до тех пор, пока все не будут вакцинированы от COVID-19.

Reuters не нашло свидетельств того, что Байден произносил эту точную цитату в новостях или на своем веб-сайте.

На самом деле, Байден сказал, что, если бы ученые посоветовали ему закрыть страну, чтобы обуздать пандемию коронавируса, он бы это сделал, но он не думает, что будет необходимость в такой общенациональной изоляции. Он поддерживает открытие предприятий и школ при условии принятия достаточных мер безопасности, пишет агентство.

Сам Байден 30 октября писал в своем Twitter: "Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь выключать экономику. Я собираюсь выключить вирус".

I'm not going to shut down the country.



I'm not going to shut down the economy.



I'm going to shut down the virus.