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Трамп заявил, что Байден хочет ввести локдаун на годы, это может быть фейком

Воскресенье, 1 ноября 2020, 19:26

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами.

Источник: Трамп в Twitter, Reuters, Байден в Twitter

Дословно: "Байден хочет заблокировать (lockdown – англ.) нашу страну, может быть, на годы. Сумасшедший! Блокировки не будет. Великое американское возвращение уже началось!".

Детали: Вместе с тем, 21 октября агентство Reuters писало, что пользователи соцсетей распространяют ложную цитату, приписываемую Байдену, где тот якобы говорит, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США он введет локдаун в стране до тех пор, пока все не будут вакцинированы от COVID-19.

Reuters не нашло свидетельств того, что Байден произносил эту точную цитату в новостях или на своем веб-сайте.

На самом деле, Байден сказал, что, если бы ученые посоветовали ему закрыть страну, чтобы обуздать пандемию коронавируса, он бы это сделал, но он не думает, что будет необходимость в такой общенациональной изоляции. Он поддерживает открытие предприятий и школ при условии принятия достаточных мер безопасности, пишет агентство.

Сам Байден 30 октября писал в своем Twitter: "Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь выключать экономику. Я собираюсь выключить вирус".

Справка: Выборы президента в США запланированы на 3 ноября. По данным соцопросов, Байден опережает Трампа в рейтингах.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ТрампкоронавирускарантинСШАвиборы


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