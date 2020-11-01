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В понедельник дожди поделят Украину пополам

Воскресенье, 1 ноября 2020, 20:15

В понедельник, 2 ноября, на Левобережной Украине ожидаются дожди.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

 
карта со страницы Диденко

Детали: Как пишет Диденко, в понедельник циклон сместится к востоку и приведет к дождям лишь на Левобережье Украины. На остальной территории – без осадков.

Температура воздуха ночью +5+9 градусов, на Западе 0+5 градусов. В течение дня в Украине ожидается +8+12 градусов, на юге +9+14 градусов.

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе осадков будет немного, температура будет испытывать незначительные колебания, более ощутимое похолодание ориентировочно ожидается через неделю.

По словам Диденко, в Киеве 2 ноября без осадков, температура воздуха +8+10 градусов.

 

Вместе с тем, Укргидрометцентр прогнозирует дождь в Киеве ночью и днем ​​в понедельник. Сильные дожди пройдут в восточных областях.

 

Во вторник, 3 ноября, дожди ожидаются в западных и восточных областях, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской и Херсонской.

 

4 ноября дождь прогнозируют только на Юге Украины, на остальной территории – без осадков.

Украинская правда
Темы: погода


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