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В Мукачево полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову

Воскресенье, 1 ноября 2020, 20:35
В Мукачево полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову

В Мукачево во время суточного дежурства на ТВК полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение, его прооперировали.

Источник: полиция Закарпатской области, Mukachevo.net

Дословно полиция: "В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение".

"1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на ТВК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.

Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия".

Детали: Как пишет местное издание Mukachevo.net, полицейский 1991 года рождения, который охранял бюллетени в Мукачевской районной ТИК, выстрелил себе в подбородок, пуля вышла через носовую часть.

По данным издания, состояние мужчины тяжелое, но стабильное.

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Темы: Мукачевополициявиборы
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