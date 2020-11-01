В Мукачево полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову
В Мукачево во время суточного дежурства на ТВК полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение, его прооперировали.
Источник: полиция Закарпатской области, Mukachevo.net
Дословно полиция: "В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение".
"1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на ТВК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.
Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.
По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия".
Детали: Как пишет местное издание Mukachevo.net, полицейский 1991 года рождения, который охранял бюллетени в Мукачевской районной ТИК, выстрелил себе в подбородок, пуля вышла через носовую часть.
По данным издания, состояние мужчины тяжелое, но стабильное.