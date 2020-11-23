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В Беларуси в воскресенье задержали более 350 человек, некоторых забрала "скорая"

Понедельник, 23 ноября 2020, 04:00
В Беларуси в воскресенье задержали более 350 человек, некоторых забрала скорая
TUT.BY

По данным правозащитников, в Беларуси в воскресенье задержано более 350 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По состоянию на 4:45 в списке "Весны" уже 374 фамилии, список дополняется.

Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске.

При этом отмечается, что более 10 задержанных забрала "скорая", некоторых затем вернули в участки.

Некоторые задержанные – несовершеннолетние.

Что предшествовало: В Минске в воскресенье прошла очередная акция протеста – люди формировали колонны в разных районах города, силовики разогнали протестующих, задерживали, применяли спецсредства.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции
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