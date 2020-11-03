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Теракт в Вене: нападавший отсидел в Австрии за терроризм и был освобожден досрочно

Вторник, 3 ноября 2020, 14:08

Теракт в Вене совершил 20-летний Фейзулай К., ранее осужденный в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Kronen Zeitung.

Издание приводит данные МВД Австрии, согласно которым Фейзулай К. 25 апреля 2019 года приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".

5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Он считался молодым совершеннолетним и, таким образом, подпадал под действие Закона о суде по делам несовершеннолетних.

Австрийское агентство APA приводит полное имя террориста — Фейзулай Куйтим.

По данным СМИ, незадолго до теракта Куйтим принес присягу на верность новому главе ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши. Он также сделал фото с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения.

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Также СМИ сообщили об албанских корнях нападавшего.

Темы: Австриятеракт


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