Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд по делу МН17 заслушал видеозапись показаний обвиняемого россиянина

Вторник, 3 ноября 2020, 15:45

В Нидерландах во время судебного заседания по делу МН17 суд заслушал видеозапись встречи с адвокатами в России одного из четырех обвиняемых, бывшего сотрудника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

Пулатов еще раз заявил, что не признает себя виновным в сбитии самолета рейса МН17 над Донецкой областью.

По его словам, в день трагедии он якобы занимался новой техникой, прибывшей к боевикам. В то же время Пулатов подтвердил, что в записях перехватов разговоров боевиков в день, когда над оккупированным Донбассом был сбит самолет, есть его голос.

Также Пулатов пожаловался, что из-за обвинений в деле МН17 он не может устроиться на работу, свободно передвигаться, а также ему "надоедают вопросами" относительно его участия в деле.

Сторона обвинения попросила предоставить полную версию видео для ознакомления.

 
Олег Пулатов и его нидерландский адвокат (кадр из видеозаписи)

Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых: трех россиян - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17

Темы: MH17судНидерландыРосcиякатастрофы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Правительство готовится значительно усилить карантин с понедельника – источники

Тупицкий: Роспуск КС – угроза для территориальной целостности Украины

Применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" отсрочат на год – Разумков

Верховная Рада разрешила менять отчество

Ивано-Франковск снова возглавит Марцинкив, а в Луцке будет 2 тур

Все новости...
MH17
Кулеба считает, что РФ неизбежно ответит за сбитый МН17
В Нидерландах отреагировали на отказ РФ от консультаций по MH17
Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией
Последние новости
16:55
В США досрочно проголосовали рекордные 100 млн избирателей
16:34
фотоЗеленский просит Красный Крест помочь с новым обменом пленными
16:32
К системе автоматического ареста счетов должников присоединилось уже 4 банка
16:25
Коллапс с КС: комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал
16:09
Теракт в Вене: украинцев среди погибших нет
15:45
Facebook запустил платформу с онлайн-тренингами для малого и среднего бизнеса в Украине
15:45
фотоСуд по делу МН17 заслушал видеозапись показаний обвиняемого россиянина
15:39
Поступления от НДС выросли более чем на 40% с 2019
15:33
Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок
15:28
Венедиктова отказалась открыть дело относительно госизмены Деркача и Дубинского – ЦПК
Все новости...