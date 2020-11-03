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Суд по делу МН17 заслушал видеозапись показаний обвиняемого россиянина

Вторник, 3 ноября 2020, 14:45

В Нидерландах во время судебного заседания по делу МН17 суд заслушал видеозапись встречи с адвокатами в России одного из четырех обвиняемых, бывшего сотрудника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

Пулатов еще раз заявил, что не признает себя виновным в сбитии самолета рейса МН17 над Донецкой областью.

По его словам, в день трагедии он якобы занимался новой техникой, прибывшей к боевикам. В то же время Пулатов подтвердил, что в записях перехватов разговоров боевиков в день, когда над оккупированным Донбассом был сбит самолет, есть его голос.

Также Пулатов пожаловался, что из-за обвинений в деле МН17 он не может устроиться на работу, свободно передвигаться, а также ему "надоедают вопросами" относительно его участия в деле.

Сторона обвинения попросила предоставить полную версию видео для ознакомления.

 
Олег Пулатов и его нидерландский адвокат (кадр из видеозаписи)

Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых: трех россиян - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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Темы: MH17судНидерландыРосcиякатастрофы
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