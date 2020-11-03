Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский просит Красный Крест помочь с новым обменом пленными

Вторник, 3 ноября 2020, 15:34
Зеленский просит Красный Крест помочь с новым обменом пленными

Президент Владимир Зеленский попросил Международный комитет Красного Креста помочь с получением списков от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

Источник: сайт президента со ссылкой на встречу Зеленского с президентом МККК Петером Маурером

Дословно: "Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Владимир Зеленский поблагодарил за координацию МККК в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

 

Детали: Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для его организации.

Он рассказал, что планирует визит на Донбасс, в частности на оккупированную его часть, чтобы увидеть реальную ситуацию в регионе.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, и это повлияет на многие годы вперед.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассОРДЛОКрасный Крест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: