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Зеленский просит Красный Крест помочь с новым обменом пленными

Вторник, 3 ноября 2020, 16:34

Президент Владимир Зеленский попросил Международный комитет Красного Креста помочь с получением списков от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

Источник: сайт президента со ссылкой на встречу Зеленского с президентом МККК Петером Маурером

Дословно: "Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Владимир Зеленский поблагодарил за координацию МККК в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

 

Детали: Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для его организации.

Он рассказал, что планирует визит на Донбасс, в частности на оккупированную его часть, чтобы увидеть реальную ситуацию в регионе.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, и это повлияет на многие годы вперед.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассОРДЛОКрасный Крест


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