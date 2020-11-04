"Динамо" дает бой "Барселоне" в 3 туре Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" уступило испанской "Барселоне" со счетом 1: 2 в 3 туре группового турнира Лиги Чемпионов. Накануне вылета на матч у нескольких футболистов команды диагностировали COVID-19.

Поединок прошел в Барселоне в среду 4 ноября. Игра прошла без зрителей.

Отметим, что в этой встрече "Динамо" из-за заболевания covid-19 потерял двух своих вратарей, а также нескольких игроков основы.

Уже на старте поединка динамовцы пропускают быстрый гол. На четвертой минуте Денис Попов в своей штрафной сбивает Лионеля Месси и английский рефери ставит пенальти. С 11-ти метров Месси пробивает в угол ворот Руслана Нещерета - 1: 0. В последующие минут десять счет мог стать разгромным для киевлян, но спасал Нещерет и перекладина.

На седьмой минуте после удара Педри мяч попадает в перекладину ворот. Далее был удар Фати, отразивший Нещерет и Гризманн пробил мимо ворот. После удара Фати на 17-й минуте снова прекрасно играет Нещерет.

На 35-й минуте Тер Штеген отражает удар головой метров с десяти от Виталия Буяльского - это был реальный шанс у киевлян отыграться. На 42-й и 45-й минуте Нещерет делает еще два замечательных сейвы после ударов Фати и Педри.

Старт второго тайма выдался за динамовцами. На 46-й минуте Виктор Цыганков вышел один на один с Тер Штеген, но не сумел переиграть немецкого вратаря. В минуту Томаш Кендзера забивает гол ударом головы, но судья отменяет взятие ворот, поскольку, мяч вышел за пределы поля после подачи углового.

На 53-й минуте снова момент у украинской команды. На этот раз Владислав Супряга не смог переиграть Тер Штегена. Далее уже был момент в каталонцев, и удар Месси со штрафного вытягивает Нещерет. На 64-й минуте снова в игре вратарь "Динамо" после удара Роберто.

На 65-й минуте испанцы забивают второй гол. После подачи Фати в штрафную Жерар Пике ударом головы таки переигрывает Нещерета - 2: 0. Ответ "Динамо" была сразу, и Цыганков, на этот раз не сумел переиграть вратаря "Барселоны". На 75-й минуте киевляне забивают многострадальный гол. Удар Де Пены Тер Штеген отбил, а на добивание первым был Цыганков - 2: 1.

На 80-й минуте снова Нещерет в игре после удара в 9-ку от Усмана Дембеле. В дальнейшем моментов у обоих ворот почти не было, и испанцы довели игру до победы.

Напомним: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" игроки, тренерский штаб и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.