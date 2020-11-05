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Пандемия: Италия объявила локдаун в 4 провинциях

Четверг, 5 ноября 2020, 00:14
Милан, 31 марта 2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в четырех итальянских регионах с 6 ноября начнут действовать жесткие правила карантина.

Источник: CNN

Детали: Речь идет о провинциях Калабрия, Ломбардия, Пьемонта и Валле-д'Аоста. В этих регионах правительство Италии ввело "красную зону карантина".

Регион Апулия и остров Сицилия попали в "оранжевую зону". Остальная часть страны пока продолжает находиться в "желтой зоне карантина" (зона наименьшего риска).

Новые правила вступят в силу 6 ноября и продлятся до 3 декабря.

Прямая речь: "Чтобы остановить распространение инфекции у нас нет альтернативы: мы должны столкнуться с этими ограничениями. Мы понимаем дискомфорт, разочарование, психологические страдания, но мы должны сопротивляться".

Темы: Италиякарантинкоронавирус


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