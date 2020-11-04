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Пандемия: Италия объявила локдаун в 4 провинциях

Среда, 4 ноября 2020, 23:14
Пандемия: Италия объявила локдаун в 4 провинциях
Милан, 31 марта 2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в четырех итальянских регионах с 6 ноября начнут действовать жесткие правила карантина.

Источник: CNN

Детали: Речь идет о провинциях Калабрия, Ломбардия, Пьемонта и Валле-д'Аоста. В этих регионах правительство Италии ввело "красную зону карантина".

Регион Апулия и остров Сицилия попали в "оранжевую зону". Остальная часть страны пока продолжает находиться в "желтой зоне карантина" (зона наименьшего риска).

Новые правила вступят в силу 6 ноября и продлятся до 3 декабря.

Прямая речь: "Чтобы остановить распространение инфекции у нас нет альтернативы: мы должны столкнуться с этими ограничениями. Мы понимаем дискомфорт, разочарование, психологические страдания, но мы должны сопротивляться".

Справка: "Желтые зоны" это запрет на пребывание вне дома с 22:00 до 5:00. В этой зоне общественный транспорт может работать только на 50%. Музеи и выставочные центры закрыты. Все учащиеся старше шести лет должны носить маски в школе. Рестораны и бары могут оставаться открытыми до 18:00, после чего они могут предоставлять услуги только на вынос или доставку.

В "оранжевой зоне" людям также запрещено покидать свой город и свой регион - за исключением работы или по состоянию здоровья. Работа баров и ресторанов разрешена только на доставку. 

В "красной зоне" действуют все вышеперечисленные ограничения "оранжевой и желтой зон", а также запрещена работа всех второстепенных магазинов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякарантинкоронавирус
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