Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Послы G7 о конституционном кризисе в Украине: нужны быстрые действия

Четверг, 5 ноября 2020, 06:17

Послы стран G7 провели встречу с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации вокруг КСУ.

Источник: послы стран G7 в Twitter

Дословно: "Во время встречи с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным Судом. Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины".

Справка: G7, или Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. 

Темы: КонституцияТупицкий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы 31 марта провести выборы в ОРДЛО – Кравчук

В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID

Владелец серверов с декларациями хочет закрыть реестр "руками" скандального ОАСК

Новости 4 ноября: выборы в США, карантин "выходного дня"

Власти Польши объявили новые ограничения после антирекорда заражений и смертей

Кабмин согласился, чтобы Зеленский уволил трех глав ОГА после выборов

Все новости...
Конституция
Как судьи Конституционного суда врут о своем решении касательно убийства декларирования
Тупицкий боится за свою безопасность
Тупицкий считает, что в КС собирались "проплаченные радикалы"
Последние новости
09:37
Байден выиграл в Мичигане, до победы остается один штат
09:34
50 нардепов просят КС отменить назначение членов Нацкомиссии по тарифам
09:31
Россия хочет пожизненной неприкосновенности для своих президентов
08:59
В Украине за сутки уже 9 850 случаев COVID
08:55
Из-за коронавируса главы МИД Венгрии премьер и министры Камбоджи на карантине
08:49
Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы 31 марта провести выборы в ОРДЛО – Кравчук
08:42
В Германии рекорд заражений коронавирусом – почти 20 тысяч случаев за сутки
08:28
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект Зеленского о судоустройстве
08:00
Главные новости среды и ночи: выборы в США, карантин "выходного дня"
07:47
В США впервые обнаружили более 100 тысяч случаев коронавируса за день
Все новости...