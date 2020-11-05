Послы G7 о конституционном кризисе в Украине: нужны быстрые действия

Послы стран G7 провели встречу с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации вокруг КСУ.

Источник: послы стран G7 в Twitter

Дословно: "Во время встречи с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным Судом. Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины".

Справка: G7, или Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

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