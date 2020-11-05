Главные новости среды и ночи: выборы в США, карантин "выходного дня"

Байден впереди, но все может измениться, В Украине могут ввести "карантин выходного дня" — актуальные новости 4 ноября.

О выборах в США

Согласно данным издания Politico, по состоянию на 19:00 по Киеву кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 238 голосов выборщиков, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - 213 голосов выборщиков.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на второй срок, назвал "очень странным" лидерство своего оппонента от демократов Джо Байдена в нескольких ключевых штатах.

Демократ Джо Байден стал кандидатом в президенты, который получил наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю.

Штаб Трампа сообщил, что запросит о пересчете голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует демократ Джо Байден.

О карантине "выходного дня"

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

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