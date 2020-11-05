Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости среды и ночи: выборы в США, карантин "выходного дня"

Четверг, 5 ноября 2020, 08:00

Байден впереди, но все может измениться, В Украине могут ввести "карантин выходного дня" — актуальные новости 4 ноября.

О выборах в США

Согласно данным издания Politico, по состоянию на 19:00 по Киеву кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 238 голосов выборщиков, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - 213 голосов выборщиков.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на второй срок, назвал "очень странным" лидерство своего оппонента от демократов Джо Байдена в нескольких ключевых штатах.

Демократ Джо Байден стал кандидатом в президенты, который получил наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю.

Штаб Трампа сообщил, что запросит о пересчете голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует демократ Джо Байден.

О карантине "выходного дня"

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире. 

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.

Нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что по возвращении в Украину планирует продолжать свою военную карьеру.

Судья Конституционного Суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения касательно толкования земельных статей Конституции.

Правительство не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории Украины, но усилит карантин, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.

По решению Высшего антикорсуда с нардепа Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, сняли электронный браслет.

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Темы: виборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы 31 марта провести выборы в ОРДЛО – Кравчук

В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID

Владелец серверов с декларациями хочет закрыть реестр "руками" скандального ОАСК

Новости 4 ноября: выборы в США, карантин "выходного дня"

Власти Польши объявили новые ограничения после антирекорда заражений и смертей

Кабмин согласился, чтобы Зеленский уволил трех глав ОГА после выборов

Все новости...
виборы
Выборы в США: штаб Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов
Подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным — адвокат Трампа Джулиани
Байден побеждает в ключевом Мичигане – CNN
Последние новости
09:37
Байден выиграл в Мичигане, до победы остается один штат
09:34
50 нардепов просят КС отменить назначение членов Нацкомиссии по тарифам
09:31
Россия хочет пожизненной неприкосновенности для своих президентов
08:59
В Украине за сутки уже 9 850 случаев COVID
08:55
Из-за коронавируса главы МИД Венгрии премьер и министры Камбоджи на карантине
08:49
Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы 31 марта провести выборы в ОРДЛО – Кравчук
08:42
В Германии рекорд заражений коронавирусом – почти 20 тысяч случаев за сутки
08:28
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект Зеленского о судоустройстве
08:00
Главные новости среды и ночи: выборы в США, карантин "выходного дня"
07:47
В США впервые обнаружили более 100 тысяч случаев коронавируса за день
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!