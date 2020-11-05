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"Перемирие" на Донбассе: Россия осуществила 6 обстрелов за сутки

Четверг, 5 ноября 2020, 06:26
Перемирие на Донбассе: Россия осуществила 6 обстрелов за сутки

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 5 ноября 6 раз нарушили перемирие.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано."

Темы: ООС
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