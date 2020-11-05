Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект Зеленского о судоустройстве

Четверг, 5 ноября 2020, 08:28

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроект президента №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу в первом чтении, а рекомендации Венецианской комиссии учесть в виде правок ко второму чтению.

Источник: глава комитета Андрей Костин агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "За решение проголосовало 12 членов комитета и все это представители фракции "Слуги народа". Это говорит о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которая приняла их в отношении президентского законопроекта №3711".

Детали: Костин задекларировал готовность учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде правок к законопроекту между первым и вторым чтением.

Глава профильного комитета хотел бы, чтобы и другие фракции парламента на деле продемонстрировали решимость поспособствовать возобновлению работы ВККС, причем по новым правилам, которые предусматривают тщательную проверку будущих членов ВККС, чтобы ВККС заработала, о чем также говорила в своем выводе Венецианская комиссия.

Костин указал, что при подготовке ко второму чтению следует учесть рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся баланса полномочий Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

По его словам, "большинство" в профильном комитете готово поддержать институциональную автономию ВККС и поправить норму о круге международных организаций, которые будут давать своих экспертов в конкурсную комиссию по отбору новой ВККС, как это рекомендовано Венецианской комиссией.

Депутат отметил: если раньше Венецианская комиссия в своих выводах направляла Верховную Раду к тому, чтобы "компетенция ВККС постепенно передавалась в сторону Высшего совета правосудия", то сейчас Венецианская комиссия четко подтвердила, что с учетом сегодняшней ситуации в Украине должна быть отдельная Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Костин объяснил: учитывая дефицит кадров в судебной системе – это более 2 тысяч вакансий, и необходимость завершения переаттестации действующих судей – а это тоже более 2 тысяч человек, необходимо, чтобы ВККС была достаточной автономией от ВСП.

Темы: судЗеленскийзаконодательствоВерховная Радареформы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы 31 марта провести выборы в ОРДЛО – Кравчук

В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID

Владелец серверов с декларациями хочет закрыть реестр "руками" скандального ОАСК

Новости 4 ноября: выборы в США, карантин "выходного дня"

Власти Польши объявили новые ограничения после антирекорда заражений и смертей

Кабмин согласился, чтобы Зеленский уволил трех глав ОГА после выборов

Все новости...
суд
КС подкрался незаметно. (Не)конституционные бои Зеленского
Не дать коррупции уничтожить государство: почему из-за решения КСУ принятие Антикоррупционной стратегии — важно как никогда?
Комитет под руководством Шуфрича зовет представителя Кипиани и Медведчука на заседание
Последние новости
09:37
Байден выиграл в Мичигане, до победы остается один штат
09:34
50 нардепов просят КС отменить назначение членов Нацкомиссии по тарифам
09:31
Россия хочет пожизненной неприкосновенности для своих президентов
08:59
В Украине за сутки уже 9 850 случаев COVID
08:55
Из-за коронавируса главы МИД Венгрии премьер и министры Камбоджи на карантине
08:49
Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы 31 марта провести выборы в ОРДЛО – Кравчук
08:42
В Германии рекорд заражений коронавирусом – почти 20 тысяч случаев за сутки
08:28
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект Зеленского о судоустройстве
08:00
Главные новости среды и ночи: выборы в США, карантин "выходного дня"
07:47
В США впервые обнаружили более 100 тысяч случаев коронавируса за день
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!