Комитет рекомендовал принять за основу законопроект Зеленского о судоустройстве

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроект президента №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу в первом чтении, а рекомендации Венецианской комиссии учесть в виде правок ко второму чтению.

Источник: глава комитета Андрей Костин агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "За решение проголосовало 12 членов комитета и все это представители фракции "Слуги народа". Это говорит о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которая приняла их в отношении президентского законопроекта №3711".

Детали: Костин задекларировал готовность учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде правок к законопроекту между первым и вторым чтением.

Глава профильного комитета хотел бы, чтобы и другие фракции парламента на деле продемонстрировали решимость поспособствовать возобновлению работы ВККС, причем по новым правилам, которые предусматривают тщательную проверку будущих членов ВККС, чтобы ВККС заработала, о чем также говорила в своем выводе Венецианская комиссия.

Костин указал, что при подготовке ко второму чтению следует учесть рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся баланса полномочий Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

По его словам, "большинство" в профильном комитете готово поддержать институциональную автономию ВККС и поправить норму о круге международных организаций, которые будут давать своих экспертов в конкурсную комиссию по отбору новой ВККС, как это рекомендовано Венецианской комиссией.

Депутат отметил: если раньше Венецианская комиссия в своих выводах направляла Верховную Раду к тому, чтобы "компетенция ВККС постепенно передавалась в сторону Высшего совета правосудия", то сейчас Венецианская комиссия четко подтвердила, что с учетом сегодняшней ситуации в Украине должна быть отдельная Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Костин объяснил: учитывая дефицит кадров в судебной системе – это более 2 тысяч вакансий, и необходимость завершения переаттестации действующих судей – а это тоже более 2 тысяч человек, необходимо, чтобы ВККС была достаточной автономией от ВСП.