Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канада вслед за ЕС расширила санкционный список в отношении Беларуси

Пятница, 6 ноября 2020, 19:36

Канада вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении 13 белорусских чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции еще против 13 белорусских чиновников. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси", - говорится в обнародованном в пятницу заявлении канадского МИД.

Речь идет о чиновниках, которых ранее в пятницу в санкционный список внес Евросоюз.

"Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается.

Те, кто несет ответственность за репрессии против народа Беларуси, столкнутся с растущим давлением в виде адресных санкций. Канада и дальше будет твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир", - заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

В список санкций в пятницу Евросоюз внес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. ЕС объяснил, что принял решение об этом, принимая во внимание серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.

Следует подчеркнуть, что Канада ввели санкции против Лукашенко в конце сентября.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 6 ноября: карантин в Украине, выборы в США

Госсекретарь Джорджии подтвердил, что в штате пересчитают голоса

Штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома

Байден побеждает в ключевой для выигрыша выборов Пенсильвании

результатыВ Киевсовет проходят 7 партий - официально

Кличко остается мэром Киева

Все новости...
Последние новости
05:00
В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого
04:37
В Польше начал действовать жесткий карантин
04:04
В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии
02:47
Трамп хочет, чтобы Байден не заявлял о правах на пост президента
01:48
Руководитель "Шахтера" заболел COVID-19
01:01
Порошенко рассказал, что его теща умирает от COVID-19
00:34
В Европе COVID диагностировали у рекордного количества больных
23:58
инфографикаНа Буковине рекордные почти 500 заболеваний COVID за сутки
23:18
Маркив привез из тюрьмы 20 кг писем и рисунков
22:40
В Украину идут холода и ночные заморозки
Все новости...