Новости 6 ноября: карантин в Украине, выборы в США

Вся Украина оказалась в "оранжевой" и "красной" зоне COVID-19, Байден получил Джорджию и идет к победе на выборах президента США, — актуальные новости 6 ноября.

О карантине в Украине

Вся территория Украины оказалась в "оранжевой" и "красной" зоне заболевания на коронавирус.

Вместе с тем Верховная Рада ввела штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

О выборах в США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, что делает почти гарантированной его победу на выборах 46-го президента США.

Помимо этого, Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в ключевом для выигрыша выборов президента штате - Пенсильвании.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов.

На фоне сообщений, что Трамп не планирует "сдаваться" на выборах, избирательный штаб Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл выборы городского головы столицы в первом туре - набрал более 50% голосов избирателей.

В Киевский городской совет по результатам выборов 25 октября проходят 7 политических сил.

Верховная Рада не смогла заполнить одну из трех свободных вакансий в Конституционном суде, на назначение судей не хватило голосов.

По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.

Известный сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.