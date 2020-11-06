В Украину идут холода и ночные заморозки
В Украине в субботу, 7 ноября, осадки не прогнозируются, температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
В Киеве и области 7 ноября осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°, на Киевщине ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
Согласно прогнозу, в Украине 8-9 ноября сохранится сухая погода. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°, 8 ноября в западных областях и южной части до 15°.
В столичном регионе 8-9 ноября осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.
В Украине 10-11 ноября также осадков не ожидается. Температура 10 ноября ночью 1-7° тепла, днем 4-10° тепла, на крайнем юге и Закарпатье до 13°; 11 ноября ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье 8-12° тепла.
В столичном регионе 10-11 ноября без осадков. Температуре 10 ноября ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; 11 ноября ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.
Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, в Украине сохранится сухая погода. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, 14-16 ноября в Украине, кроме западных областей, ночью 1-7° мороза, днем около 0°.