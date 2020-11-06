Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идут холода и ночные заморозки

Пятница, 6 ноября 2020, 21:40
В Украину идут холода и ночные заморозки
фото: Эльдар Сарахман, УП

В Украине в субботу, 7 ноября, осадки не прогнозируются, температура ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°.

Источник:  "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°.

В Киеве и области 7 ноября осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 5-7° тепла, днем ​​около 10°, на Киевщине ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°.

Согласно прогнозу, в Украине 8-9 ноября сохранится сухая погода. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°, 8 ноября в западных областях и южной части до 15°.

В столичном регионе 8-9 ноября осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

В Украине 10-11 ноября также осадков не ожидается. Температура 10 ноября ночью 1-7° тепла, днем ​​4-10° тепла, на крайнем юге и Закарпатье до 13°; 11 ноября ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​2-7° тепла, на Закарпатье 8-12° тепла.

В столичном регионе 10-11 ноября без осадков. Температуре 10 ноября ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°; 11 ноября ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, в Украине сохранится сухая погода. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​2-7° тепла, 14-16 ноября в Украине, кроме западных областей, ночью 1-7° мороза, днем ​​около 0°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: