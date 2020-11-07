В Европе COVID диагностировали у рекордного количества больных

За прошедшие сутки на территории стран Европы, COVID-19 диагностировали у рекордного количества больных.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 6 ноября коронавирус подтвердили у 307 612 пациентов из стран Европы, в частности, в Украине прибавилось 9700 больных.

В этот день в регионе от осложнений COVID-19 умерло 4313 человек (201 в Украине).

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия, Польша, Великобритания и Украина, которая занимает 11-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 20-м месте.

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