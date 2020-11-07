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Руководитель "Шахтера" заболел COVID-19

Суббота, 7 ноября 2020, 01:48

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин сообщил, что заболел коронавирусом.

Источник: Палкин в Facebook

Прямая речь: "Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию".

Что предшествовало:

  • 4 октября у двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.
  • 8 октября стало известно, что в футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.

Темы: коронавирусфутбол


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