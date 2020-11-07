Руководитель "Шахтера" заболел COVID-19
Суббота, 7 ноября 2020, 01:48
Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин сообщил, что заболел коронавирусом.
Источник: Палкин в Facebook
Прямая речь: "Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию".
Что предшествовало:
- 4 октября у двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.
- 8 октября стало известно, что в футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.