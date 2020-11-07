Трамп хочет, чтобы Байден не заявлял о правах на пост президента
Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что его оппонент на выборах, демократ Джо Байден не должен делать "неправомерные" заявления о победе на выборах.
Источник: Трамп в Twitter
Что предшествовало: Трамп объявил о своей победе на выборах президента США
Прямая речь: "Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на пост президента. Я могу делать такие же заявления. Судебные разбирательства только начинаются.
У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства".
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Напомним:
- По последним данным, рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США в начале дня выборов.
- Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосования, не предоставив никаких доказательств своих слов.