Трамп хочет, чтобы Байден не заявлял о правах на пост президента

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что его оппонент на выборах, демократ Джо Байден не должен делать "неправомерные" заявления о победе на выборах.

Источник: Трамп в Twitter

Что предшествовало: Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

Прямая речь: "Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на пост президента. Я могу делать такие же заявления. Судебные разбирательства только начинаются.

У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства".

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Напомним: