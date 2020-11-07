Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузия вводит комендантский час

Суббота, 7 ноября 2020, 12:14
Грузия вводит комендантский час

С понедельника, 9 ноября в крупнейших городах Грузии ограничивается передвижение граждан в вечернее время.

Об этом заявила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижение граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.

Ограничения на передвижение распространяются как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.

"Ограничение не коснется только международных автомобильных перевозок и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и предоставления услуг доставки", — добавила Цкитишвили.

Стоит отметить, что за последние сутки в Грузии зафиксировано почти 3 тысячи случаев коронавируса.

Темы: Грузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Грузия
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Оползень в Грузии: среди погибших есть украинка
Зеленский выразил соболезнования Грузии из-за трагедии в курортном поселке
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: