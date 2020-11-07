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Грузия вводит комендантский час

Суббота, 7 ноября 2020, 13:14

С понедельника, 9 ноября в крупнейших городах Грузии ограничивается передвижение граждан в вечернее время.

Об этом заявила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижение граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.

Ограничения на передвижение распространяются как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.

"Ограничение не коснется только международных автомобильных перевозок и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и предоставления услуг доставки", — добавила Цкитишвили.

Стоит отметить, что за последние сутки в Грузии зафиксировано почти 3 тысячи случаев коронавируса.

Темы: Грузия


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