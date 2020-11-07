В Польше на фоне ужесточения ограничений новый максимум заражений

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 27 875 новых случаях заражения коронавирусом в течение последних суток – это больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Рекордные показатели заражений фиксируют в Польше третий день подряд.

Всего с начала эпидемии в Польше коронавирус обнаружили у 521 640 человек.

В течение последних суток от коронавирусной болезни умерли 349 человек. Всего жертвами коронавируса в стране стали 7 636 больных.

С 7 ноября в Польше начали действовать усиленные ограничения.

Кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры закрыты. Отели принимают только гостей, находящихся в командировке.

В торговых центрах закрыты большинство магазинов, работают только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, в то же время для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.