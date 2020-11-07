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Лукашенко назвал выборы в США "позирищем" и издевательством над демократией

Суббота, 7 ноября 2020, 16:22
Фото: Belta

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал процесс выборов в Соединенных Штатах, где на этой неделе граждане голосовали за будущего президента.

Источник: Белта

Прямая речь: " Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США - УП). Это же позорище, издевательство над этой демократией.

Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент … потребует повторных выборов в Америке. А там уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство".

Детали: Свою оценку виборам президента США Лукашенко дал во время посещения БелАЭС в Гродненской области.

Он добавил, что западные страны "побоятся" требовать от Вашингтона проведения новых выборов, как они сделали в отношении Беларуси.

Напомним: Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

Темы: ЛукашенковиборыСША


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