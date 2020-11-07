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Мировые лидеры поздравляют Байдена с победой на выборах

Суббота, 7 ноября 2020, 20:37

Руководители Европейского союза поздравили кандидата от Демократической партии Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Кроме того, его поздравили и экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер.

Источник: CNN, заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля, Обама в Twitter

Детали: Руководители ЕС поздравили избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов выборщиков.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также поздравила Байдена с победой.

Барк Обама предупредил Байдена, что зайдя в Белый дом в январе, он столкнется с рядом чрезвычайных вызовов, таких как пандемия Covid-19, экономические проблемы, и находящаяся под угрозой демократия.

Клинтон в свою очередь назвал Байдена новоизбранным президентом, который будет служить американцам и объединять нацию.

Картер отметил, что гордится победой Байдена и надеется увидеть позитивные изменения в стране.

Напомним: Демократ Джо Байден после того, как получил более 270 голосов выборщиков на президентских выборах в США, призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Темы: БайденвиборыСШАЕС


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