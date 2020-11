Мировые лидеры поздравляют Байдена с победой на выборах

Руководители Европейского союза поздравили кандидата от Демократической партии Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Кроме того, его поздравили и экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер.

Источник: CNN, заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля, Обама в Twitter

Детали: Руководители ЕС поздравили избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов выборщиков.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также поздравила Байдена с победой.

Барк Обама предупредил Байдена, что зайдя в Белый дом в январе, он столкнется с рядом чрезвычайных вызовов, таких как пандемия Covid-19, экономические проблемы, и находящаяся под угрозой демократия.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y