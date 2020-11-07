Полицейский "продал" руководящую должность в органах за 3 миллиона

Ровенская областная прокуратура задержала полицейского и его сообщника, которые за 100 тысяч долларов (более 2,8 млн гривен) "продали" руководящую должность в полиции Ровенской области.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Детали: Подозреваемых задержали по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины).

По данным следствия, сотрудник Главного управления Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником за денежное вознаграждение обещали решить вопрос кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области.

Дословно: "Правоохранители задержали их при получении 25 тысяч долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области. В целом эту должность они "оценили" в 100 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос по уведомлению задержанным о подозрении и избрании меры пресечения".

Напомним: ранее в Киеве задержали двух полицейских на вымогательстве 250 тысяч гривен.