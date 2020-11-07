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На админгранице с оккупированным Крымом могут появиться гуманитарные лагеря

Суббота, 7 ноября 2020, 21:59
На админгранице с оккупированным Крымом могут появиться гуманитарные лагеря

Вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что украинская власть готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на полуострове.

Источник: Резников в интервью Радіо Свобода

Прямая речь: "Мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ и оборудовать их, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей".

Напомним: В Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить оккупированный Россией Крым из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19.

Данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациякоронавирус
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