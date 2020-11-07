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В Берлине возлагают большие надежды на президентство Байдена

Суббота, 7 ноября 2020, 22:34
В Берлине возлагают большие надежды на президентство Байдена

В Германии надеются, что с приходом Джо Байдена в Белый дом значительно улучшится трансатлантическое сотрудничество, особенно учитывая имеющиеся вызовы.

Источник: DW

Детали: Информацию о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США поприветствовали в Берлине. Вечером субботы, 7 ноября, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт обратился к Байдену от имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Меркель поздравила с победой не только Байдена с избранием на пост президента, но и Камалу Харрис, которая станет первой женщиной на посту вице-президента США.

Кроме того, Меркель отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества с новой администрацией в Вашингтоне. Канцлер ФРГ подчеркнула, что трансатлантическое сотрудничество остается "незаменимым" для Германии особенно учитывая "значительные вызовы нашего времени".

На новость о победе Байдена на выборах в США отреагировал и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он поздравил Джо Байдена с победой.

Прямая речь Штайнмайера: "Надежды бесчисленного множества людей, далеко за пределами вашей страны, в том числе и в Германии, связаны с Вашим президентством. Это - надежда на новое взаимопонимание. Надежда на надежность, рациональность и упорный труд в поиске решений в неспокойном мире".

Напомним: Демократ Джо Байден после того, как получил более 270 голосов выборщиков на президентских выборах в США, призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденГерманияМеркельвиборы
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