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Трамп написал, что выиграл выборы, но в Twitter с этим не согласны

Суббота, 7 ноября 2020, 23:29
Трамп написал, что выиграл выборы, но в Twitter с этим не согласны

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы президента, но в Twitter назвали этот пост спорным.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Наблюдателей не допускали к подсчету голосов. Я победил на выборах, получив 71 млн голосов. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом просили!"

Детали: Как сообщает Bloomberg, за Трампа проголосовали около 71 млн американцев, за его соперника от демократов Джо Байдена – более 75 млн, что является рекордным результатом для США.

Что предшествовало: Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 

Напомним: 

Читайте также: "Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США"

Украинская правда
Темы: ТрампвиборысоцсетиБайденСША
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