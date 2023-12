Трамп написал, что выиграл выборы, но в Twitter с этим не согласны

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы президента, но в Twitter назвали этот пост спорным.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Наблюдателей не допускали к подсчету голосов. Я победил на выборах, получив 71 млн голосов. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом просили!"

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!