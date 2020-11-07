Трамп написал, что выиграл выборы, но в Twitter с этим не согласны

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы президента, но в Twitter назвали этот пост спорным.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Наблюдателей не допускали к подсчету голосов. Я победил на выборах, получив 71 млн голосов. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом просили!"

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Детали: Как сообщает Bloomberg, за Трампа проголосовали около 71 млн американцев, за его соперника от демократов Джо Байдена – более 75 млн, что является рекордным результатом для США.

Что предшествовало: Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

Напомним:

Накануне штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома , если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение.

, если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение. Точное распределение голосов выборщиков еще не установлено. Скорее всего Байден удержит также Джорджию и Неваду получит 306 голосов в коллегии.

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