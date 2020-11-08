Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Джулиани планирует обжаловать результаты выборов в Пенсильвании

Воскресенье, 8 ноября 2020, 02:45

Рудольф Джулиани, личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, по последним данным, который проиграл выборы демократу Джо Байдену, планирует обжаловать результаты выборов в штате Пенсильвания.

Источник: адвокат Рудольф Джулиани в эфире ABC News, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат".

Детали: Адвокат пообещал подать иск с требованием обжаловать действия представителей избирательной комиссии в штате уже в понедельник, 9 ноября.

Аналогичные обвинения штаб планирует выдвинуть и в других штатах. Такие действия могут стать "массовым иском в масштабах всей страны".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил о десятках тысяч незаконных голосов, которые повлияли на смену лидера гонки в штате Пенсильвания и других ключевых штатах. 

Читайте также: Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США

Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Темы: СШАвиборыТрампБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоЗлоумышленник в Кривом Роге планировал убить 15 человек

фотоНа Донбассе погиб 20-летний десантник Олег Свинарик

Зеленский поздравил Байдена: наша дружба с США становится только крепче

фотоВ Кривом Роге злоумышленник напал на прохожих, есть убитые и раненые

Джо Байден прокомментировал победу на выборах

відеоБайдена объявили победителем выборов в США

Все новости...
США
Трамп написал, что выиграл выборы, но в Twitter с этим не согласны
Мировые лидеры поздравляют Байдена с победой на выборах
Трамп отреагировал на победу Байдена: выборы еще не закончились
Последние новости
02:45
Джулиани планирует обжаловать результаты выборов в Пенсильвании
01:52
В ТКГ нужно создать еще одну подгруппу – Резников
01:07
Видео, ФотоВ МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге
00:29
Трамп написал, что выиграл выборы, но в Twitter с этим не согласны
23:58
видео, фотоЗлоумышленник в Кривом Роге планировал убить 15 человек
23:34
В Берлине возлагают большие надежды на президентство Байдена
22:59
На админгранице с оккупированным Крымом могут появиться гуманитарные лагеря
22:18
Зеленский назвал резню в Кривом Роге абсолютным терроризмом
21:57
фотоНа Донбассе погиб 20-летний десантник Олег Свинарик
21:15
фотоПолицейский "продал" руководящую должность в органах за 3 миллиона
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!