Джулиани планирует обжаловать результаты выборов в Пенсильвании
Рудольф Джулиани, личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, по последним данным, который проиграл выборы демократу Джо Байдену, планирует обжаловать результаты выборов в штате Пенсильвания.
Источник: адвокат Рудольф Джулиани в эфире ABC News, цитирует "Интерфакс"
Прямая речь: "Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат".
Детали: Адвокат пообещал подать иск с требованием обжаловать действия представителей избирательной комиссии в штате уже в понедельник, 9 ноября.
Аналогичные обвинения штаб планирует выдвинуть и в других штатах. Такие действия могут стать "массовым иском в масштабах всей страны".
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил о десятках тысяч незаконных голосов, которые повлияли на смену лидера гонки в штате Пенсильвания и других ключевых штатах.
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Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.