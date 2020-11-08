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Байден обратился к нации и призвал сторонников Трампа дать шанс друг другу

Воскресенье, 8 ноября 2020, 04:31
Фото: CNN

Джо Байден, который, по последним данным, победил действующего президента США Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло обратился к нации и призвал сторонников Трампа снизить градус напряжения и дать шанс друг другу.

Источник: CNN

Прямая речь: "Я понимаю разочарование всех тех, кто голосовал за президента Трампа. Я сам пару раз проигрывал, но давайте дадим шанс друг другу.

Время отказаться от резкой риторики, снизить температуру, начать прислушиваться друг к другу и перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы".

Детали: Байден сослался на Библию, заявив, что сейчас для Америки настало время исцеления.

В своем обращении бывший вице-президент заявил, что эта победа является напоминанием о тех, кто прилагал все усилия, чтобы она состоялась.

"Американский народ, – сказал Байден, – четко сформулировал свой выбор. Мы победили с наибольшим количеством голосов когда-нибудь отданных за президента в истории страны – 74 миллиона".

Обратилась к американцам также новоизбранная первая женщина вице-президент Камала Харрис.

"Хотя я и буду первой женщиной в этом офисе, но я не буду последней. Поскольку каждая маленькая девочка теперь видит, что это страна возможностей, независимо от вашего пола, наша страна дала вам четкий месседж: мечтайте с амбициями, ведите с убеждениями и смотрите на себя так, как другие не могут. Но знайте, мы будем аплодировать вам на каждом шагу", – сказала она.

Харрис добавила, что отдав голос за Байдена американцы выбрали надежду, единство, порядочность и правду. 

Стоит отметить, что во время обращении к нации, которое состоялось в городе Уилмингтон, штат Делавэр, все присутствующие на сцене были в масках, кроме Байдена.

 
Фото: CNN

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Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Украинская правда
Темы: БайденСШАвиборы


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